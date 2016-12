kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Krimiserie Mike Hammer Mikes ungewöhnliche Heirat USA 1987 Merken Als die Polynesierin Marie von der Einwanderungsbehörde festgenommen wird, gibt sie sich als Mike Hammers Ehefrau aus - und wird freigelassen. Wenig später erhält der Privatdetektiv eine Telefonrechnung seiner "Gattin". Mike geht der Sache nach und kommt hinter einen Schwindel um 175.000 Dollar Spendengeld, in den Marie ohne Schuld verstrickt ist. Um sie zu retten, entschließt sich Mike, die Frau zu heiraten. Man gibt sich das Ja-Wort - aber die Scheidung ist schon arrangiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (D.A. Barrington) Barbara Stock (Marie) Roxie Roker (Esther) Andrew Masset (Jean Claude) Originaltitel: Mike Hammer Regie: Ron Ramin, Chuck Braverman Drehbuch: Paul Bentley Diamond Kamera: Bradley Six Musik: Ron Ramin Altersempfehlung: ab 12