kabel1 classics 05:05 bis 06:45 Komödie Der Zwilling F 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Grußkartenverleger Matthias ist völlig pleite. Das Schicksal scheint es aber gut mit ihm zu meinen, denn er begegnet an der Riviera den hübschen Zwillingsschwestern Betty und Liz, die zufällig bald Millionen erben sollen. Um an das gesamte Vermögen der Damen zu kommen, verführt er eine der Schwestern und gibt sich bei der anderen als sein eigener Zwillingsbruder aus. Verwirrung ist programmiert und bald hat Matthias echte Identitätsprobleme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Richard (Duval) Camilla More (Betty Kerner) Carey More (Liz Kerner) Jean-Pierre Kalfon (Volpinex) Andréa Ferréol (Evie) Jacques Frantz (Ralph) Jean-Pierre Castaldi (Charlie) Originaltitel: Le jumeau Regie: Yves Robert Drehbuch: Élisabeth Rappeneau, Boris Bergman, Yves Robert Kamera: Robert Fraisse Musik: Vladimir Cosma

