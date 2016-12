Tele 5 00:20 bis 01:40 Trickfilm El Superbeasto USA 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einst war El Superbeasto ein berühmter Wrestler, doch inzwischen kippt das heruntergekommene Kraftpaket lieber Tequilas und hält nach hübschen Senoritas Ausschau. In der heißen Stangentänzerin Velvet van Black wird er fündig, doch wie der Zufall es so will, hat auch Superbösewicht Dr. Satan in der Stripperin die Frau seiner Träume entdeckt. Um die Entführte aus Satans Festung zu befreien, tut sich El mit Schwesterherz und Crime Fighterin Suzi zusammen. Die bekämpft gerade eine Armee von Nazizombies und hat deshalb noch eine Hand frei. In Google-Kalender eintragen Sprecher: Oliver Kalkofe (El Superbeasto) Martina Hill (Suzi X) Michael Pan (Dr. Satan) Christian Gaul (Murray, der Roboter) Claudia Kleiber (Velvet von Black) Originaltitel: The Haunted World of El Superbeasto Regie: Rob Zombie Drehbuch: Tom Papa, Rob Zombie Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16