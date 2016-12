Kabel1 Doku 20:15 bis 22:30 Western Silverado USA 1985 2016-12-29 02:40 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vier ganz unterschiedliche Männer - die Brüder Emmett und Jake, Ex-Bandenmitglied Paden und der Schwarze Mal - brechen nach Silverado auf. Emmett und Jake wollen ihre Schwester besuchen, Mal will zurück auf die elterliche Farm, und Paden schließt sich ohne festen Plan an. Doch Silverado wird für jeden von ihnen zur schicksalhaften Überlebensprobe: Gemeinsam nehmen sie dort den Kampf gegen den tyrannischen Großgrundbesitzer McKendrick und den korrupten Sheriff Cobb auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kline (Paden) Scott Glenn (Emmett) Kevin Costner (Jake) Danny Glover (Mal) Ray Baker (McKendrick) Brian Dennehy (Sheriff Cobb) Todd Allen (Deputy Kern) Originaltitel: Silverado Regie: Lawrence Kasdan Drehbuch: Lawrence Kasdan, Mark Kasdan Kamera: John Bailey Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 12