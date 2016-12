Kabel1 Doku 18:00 bis 18:40 Dokumentation Mysterien im Museum Squeaky Fromme, Hodag, Typhus-Mary USA 2012 2016-12-30 05:30 HDTV Merken Don Wildman untersucht eine Waffe, mit welcher ein Attentat auf einen amerikanischen Präsidenten verübt werden sollte und die Krankenakte einer Frau, die ganz New York in Angst und Schrecken versetzte. Des Weiteren beleuchtet er die Geschichte hinter einem ausgestopften Tier in Wisconsin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum