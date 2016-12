Kabel1 Doku 14:00 bis 14:50 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Tansania USA 2014 2017-01-04 13:15 16:9 HDTV Merken Auf Sansibar lernt Tony zusammen mit dem Einheimischen Saleh Said die Kaffeetrinker-Kultur der Insel kennen. Anschließend trifft er im Hafen eines Fischerdorfes Abeid Karume, und erfährt etwas über die bewegte Geschichte Sansibars - und den Anbau von Seetang. Bei Abeids Freunden genießt Tony ein köstliches Essen aus frischen Meeresfrüchten, Kokos-Reis und allem, was der Markt an diesem Tag hergegeben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Bourdain (Himself - Host) David Holloway (Himself) Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown