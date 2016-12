Nick 03:25 bis 03:50 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Krankheitstage / Buchstabier-Wettbewerbe USA, D 2004 Merken Krankheitstage: Moze soll einen Vortrag vor der Klasse halten - dabei ist es für sie der blanke Horror, vor vielen Menschen zu sprechen. Also entschließt sie sich, krank zu spielen. Doch der erhoffte Erfolg will sich partout nicht einstellen... Das umgekehrte Problem hat Cookie: Er ist zwar schwer vergrippt, will aber seine makellose Anwesenheitsliste nicht gefährden und versteckt sich deswegen sogar vor der Schulschwester. Auch Ned ist angeschlagen, will aber unbedingt bis zur siebten Stunde in der Schule bleiben, um den Besuch seines Idols Mat Hoffman nicht zu verpassen. Die Schulschwester zeigt sich jedoch von ihrer gnadenlosen Seite? Buchstabier-Wettbewerbe: Beim großen Buchstabierwettbewerb kann nur einer dem gefürchteten 'Killerbienen'-Team die Stirn bieten: Wortjongleur Cookie! Schon im letzten Jahr hätte er die arroganten Bienen beinahe besiegt, doch dann kam ihm sein Lampenfieber dazwischen. Cookie hat sich geschworen, dass ihm so etwas nicht noch einmal passiert. Dank seiner perfekten Vorbereitung schafft er es mit Leichtigkeit bis ins Finale, wo er erneut auf die Killerbienen trifft. Jetzt macht ihm wieder seine Nervosität zu schaffen - aber Ned hat einen glänzenden Einfall, um Cookie seine Angst zu nehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Jim J. Bullock (Mr. Monroe) Krystal Acosta (Queen Bee) Sean Michael Afable (Stinger) Steve Bannos (Mr. Gross) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Scott Fellows Drehbuch: Scott Fellows Musik: Emerson Palame, Emilio Palame