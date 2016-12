Nick 00:25 bis 00:55 Jugendserie Zoey 101 Dustin in der Klemme USA 2005 Merken Dustin fühlt sich von Zoey bemuttert. Richtig peinlich wird es, als einer der Schulrabauken von ihm verlangt, er möge für ihn die Hausaufgaben machen, worauf Zoey öffentlich für Dustin eintritt. Als wenn er sich nicht selbst wehren könnte! Seine Freunde Chase und Michael machen ihm klar, dass er genau dies tun muss. Und tatsächlich: Dustin fordert den Schläger zum Zweikampf heraus. Um eine Prügelei zu verhindern, zieht Zoey hinter den Kulissen die Fäden. Sie sorgt dafür, dass Dustins Widersacher vom Hausmeister eine peinliche Strafe aufgebrummt bekommt. Von nun an lässt sich Dustin nichts mehr gefallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Kristin Herrera (Dana Cruz) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Fred Savage Drehbuch: Dan Schneider, Anthony Del Broccolo Musik: Michael Corcoran