Super RTL 18:05 bis 18:40 Trickserie Tom und Jerry Tom und ich in Neapel' / Tom und das Katerfrühstück / Tom und ich im schönen Frankreich / Tom als Mu USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tom und Jerry reisen nach Neapel und verleben ein paar schöne Tage vor Ort. Doch trotz der ausgelassenen Urlaubsstimmung lassen sich die üblichen Streitereien der beiden nicht vermeiden. 2. Geschichte: Spike und sein Sohn Tyke wollen einen gemütlichem Tag am See verbringen und ein Picknick machen. Dabei kommen ihnen allerding - wie so oft - Tom und Jerry in die Quere. 3. Geschichte: Tom, Jerry und Nibbles sind im schönen Frankreich. Jerry und Nibbles machen eine Ausbildung zum Musketier. Jerry hat sich während seiner Zeit in Frankreich in die hübsche Lillie verliebt und schreibt ihr unentwegt Liebebriefe, welche von Nibbles überbracht werden müssen. Allerdings stellt Tom sich dem armen Nibbles jedes Mal aufs Neue in den Weg. 4. Geschichte: Tom verbringt mit einer attraktiven Katzendame einen Tag am Meer. Alles scheint perfekt zu verlaufen bis seine Angebetete die Bodybuilder entdeckt, die ihr Training am Strand absolvieren. Ob Tom da mithalten kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6