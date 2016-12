Super RTL 14:00 bis 14:35 Trickserie Angelo! Mal heiter, mal wolkig! / Manettis Lieblingsfilm / Das Familien-Gericht CDN, F, GB 2012 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Angelo ist in einer wichtigen Arbeit durchgefallen. Der Lehrer besteht darauf, dass diese Arbeit von beiden Elternteilen unterschrieben werden muss. Natürlich wird das Angelos Eltern nicht sonderlich freuen. Deshalb ist es wichtig, dass er einen günstigen Moment abpasst. Ihm ist also klar, dass beide bester Laune sein müssen. Aber das ist manchmal gar nicht so leicht, wie man denkt. Denn ausgerechnet an diesem Wochenende geht zu Hause alles schief ... 2. Geschichte: Angelo, Sherwood und Lola streiten sich darüber, welcher der beste Film aller Zeiten ist. Natürlich sind sie unterschiedlicher Ansicht. Auch Manetti hat einen Lieblingsfilm: die 'Kosmischen Piraten, Teil 17'. Lola, Sherwood und Angelo bezweifeln, dass dieser Film auch nur halbwegs vernünftig ist, aber gucken ihn sich an und stellen fest: Es ist der größte Schrott. Als sie danach mit der DVD spielen, geht diese leider kaputt und die letzten fünf Minuten des Films sind nicht mehr zu retten. Manetti will nun aber unbedingt seine DVD wiederhaben! Somit müssen Angelo, Sherwood und Lola schnellstens eine Lösung finden, damit er nicht merkt, dass die DVD seines Lieblingsfilms kaputt ist. Es hilft nur eins: Sie müssen den Film nachdrehen! 3. Geschichte: Angelos Familie hat sich einen neuen tollen Fernseher gekauft. Nun stellt sich natürlich die Frage,was mit dem alten Fernseher passieren soll. Angelo möchte den Fernseher gerne in sein Zimmer stellen, allerdings hat Elena denselben Plan. Angelos Mom schlägt vor, ihre Lieblingssendung "Recht oder Unrecht" nachzuspielen und so über den Verbleib des Geräts zu verhandeln. Das Wohnzimmer wird zum "Gericht" umfunktioniert und jeder darf seine besten Argumente vortragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6