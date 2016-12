Super RTL 16:45 bis 17:10 Trickserie Scooby-Doo! Folge: 16 Der Fluch der Mumie USA 2003 Stereo HDTV Live TV Merken Eine Mumie befindet sich auf freiem Fuß und macht die Gegend unsicher. Sie verwandelt jeden, dem sie begegnet, in einen Zombie ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What's New Scooby-Doo? Regie: Joe Sichta Drehbuch: Ed Scharlach Altersempfehlung: ab 6