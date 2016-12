Super RTL 11:00 bis 11:30 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Der Lauschangriff / Die Wechsel-Hexe USA 2016 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Weil Alvin zu viel an seinem Handy hängt, wird es von Dave konfisziert. Alvin fühlt sich von der Welt abgeschnitten und ist verzweifelt. Da erzählt Theodore ihm von Simons neuer Erfindung. Es handelt sich um ein winziges Telefon, das man ins Ohr stecken kann. Ungern überlässt Simon das noch nicht ausgereifte Gerät seinem Bruder. Es stellt sich heraus, dass Alvin mit dem Telefon die Gespräche anderer Leute abhören kann. Mit den so gewonnenen Informationen ist er schnell der Liebling der Schule. 2. Geschichte: Zu Halloween sind die Chipmunks unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln. Mit reicher Beute kommen sie nach Hause. Am nächsten Morgen allerdings wurden die Leckereien gegen Bücher und Obst ausgetauscht. Theodore vermutet, dass eine Wechsel-Hexe ihre Finger im Spiel hat. Schnell ist die Nachbarin Miss Croner als Übeltäterin ausgemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6