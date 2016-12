Super RTL 09:20 bis 09:45 Trickserie Sally Bollywood Schnapp mich, Sally! / Einfach unbesiegbar! F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Ein anonymer Verehrer macht Sally das Leben schwer. Er kündigt seine Verbrechen in Briefen an und hinterlässt jedes Mal eine Blume am Tatort, die für Sally bestimmt ist. Das SBI gibt sich aller größte Mühe den Unbekannten schnellst möglich ausfindig zu machen. 2. Geschichte: Sally und Doowee werden von dem Sportler Roman gebeten zu ermitteln, warum Ethan bei allen Rennen der Schulmeisterschaften gewinnt. Nach weitem Rückstand überholt er alle Läufer immer kurz vor Schluss und siegt. Betrügt er oder ist er wirklich unbesiegbar? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6

