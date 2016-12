Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Neue Freunde / Caillous erster Schultag / Caillou der Meisterkoch / Abenteuer auf hoher See CDN 2000 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Als Papi und Caillou spazieren gehen, entdecken sie, dass das leer stehende Haus in ihrer Straße endlich verkauft wurde. Am nächsten Tag kommt ein Umzugswagen. Und Caillou freut sich schon auf einen neuen Spielgefährten. Doch wie sich herausstellt, sind es sogar zwei neue Kameraden, die in das Haus einziehen. 2. Geschichte: In Sarahs Schule wird ein Schwester- oder Bruder-Tag veranstaltet. Die Schüler können jemanden zum Unterricht mitbringen. Sarah lädt Caillou ein. Der ist Feuer und Flamme und packt gleich seinen Rucksack. 3. Geschichte: Mami bereitet ein Essen für Gäste vor. Caillou möchte helfen, setzt aber die Küche unter Wasser. Kurzerhand wird er zum Spielen im Sandkasten verdonnert. Als Sarah vorbei kommt, planen Caillou und seine Freundin, ihr eigenes Festessen zu kochen. 4. Geschichte: Es regnet und kein Freund hat Zeit, um mit Caillou zu Hause zu spielen. Was tun? Caillou weiß Rat: Er baut im Wohnzimmer mit Rosies Hilfe ein Piratenschiff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 392 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 152 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 152 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 152 Min.