RTL Plus 22:35 bis 23:25 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Das Mädchen aus Bosnien GB 1994 Stereo Mary Blanchard, eine alte Studienfreundin Dangerfields, kehrt nicht allein von ihrem ärztlichen Einsatz in Bosnien zurück: Im "Gepäck" hat sie ein Waisenkind namens Adriana, dass sie durch die Kontrollen geschmuggelt hat. Und weil sie mit Notfallmedizin wieder zurück ins Krisengebiet muss, bittet sie Dangerfield um den Gefallen, sich um das verwundete Mädchen zu kümmern. Als Joanna das Mädchen sieht, ist sie gleich mit der Entscheidung Pauls, das Mädchen zu behalten, einverstanden. Sie kümmert sich rührend um sie - damit geht für sie ein großer Traum in Erfüllung, da sie keine eigenen Kinder mehr bekommen kann und so doch noch Mutter sein kann. Plötzlich ist Adriana verschwunden - sie wird auf der nächsten Polizeiwache in Verwahrung gehalten. Der Grund: Ladendiebstahl. Sie wollte Joanna, die sie sehr liebt, als Zeichen ihres Dankes ein Halsband schenken, dass sie in einem Kaufhaus zu stehlen versucht. Als Dangerfield gerufen wird, um eine Wunde des Mädchens zu versorgen, eröffnet er den verdutzten Kollegen der Polizei, dass das Mädchen seine Nichte sei und nimmt sie mit nach Hause. Mary Blanchard muss ihren Aufenthalt in Bosnien auf unbestimmte Zeit verlängern, was dazu führt, dass Paul und Joanna ernsthaft über eine Adoption nachdenken. Doch das Schicksal macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Adrianna, die an einer Herzkrankheit leidet, von der niemand etwas weiß, stirbt beim Spielen an Herzversagen. Joanna kann den Verlust nicht verwinden. Sie distanziert sich von Paul und entscheidet sich, Adrianas Leiche nach Bosnien zu überführen, um dort wieder als Ärztin zu arbeiten. Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Dr. Paul Dangerfield) Sean Maguire (Marty Dangerfield) Lisa Faulkner (Al Dangerfield) Amanda Redman (Dr. Joanna Stevens) Bill Wallis (Dr. Nick MacKenzie) Nadim Sawalha (Dr. Shaaban Hamada) Ruth Mitchell (Mary Blanchard) Originaltitel: Dangerfield Regie: Graham Moore Drehbuch: Timothy Prager