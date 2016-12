RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk findet einen besten Freund USA 2007 Stereo Merken Gail Segalis, eine ehemalige Mitarbeiterin von Monk, wird tot aufgefunden. Kurze Zeit später stößt Monk im Supermarkt scheinbar zufällig mit einem Mann namens Hal zusammen. Es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden. Monk ist total aus dem Häuschen, weil er noch nie einen besten Freund hatte. Er geht mit Hal zum Eishockey, in die Kneipe und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Hal ist scheinbar sehr bemüht um Monk und nimmt ihm kleinere Aufgaben, so auch das Abholen der Post, ab. Doch eines Tage bricht Hal die Freundschaft ab und meldet sich nicht mehr bei Monk. Monk ist verzweifelt und stellt Hal zur Rede. Doch erst als Monk in Hals Wohnung in Lebensgefahr gerät, erkennt er die Zusammenhänge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Andy Richter (Hal Tucker) David Eigenberg (Tim Hayden) Traylor Howard (Natalie Teeger) Richmond Arquette (Lawson) Originaltitel: Monk Regie: Randall Zisk Drehbuch: Andy Breckman Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12