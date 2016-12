Sat.1 11:00 bis 12:00 Show Richterin Barbara Salesch D 2012 16:9 Merken Der siebzehnjährige Gesamtschüler Christian soll bei einem Einbruch in seine Schule Hausmeister Emil ein Seziermesser in die Wade gestoßen haben. Wollte Christian die Klausuraufgaben für die anstehende Matheklausur aus dem Lehrerzimmer stehlen? Oder war es vielleicht die undurchschaubare Mathelehrerin Tanja, die im Lehrerzimmer nach etwas gesucht hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch