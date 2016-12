WDR 18:15 bis 18:45 Magazin Servicezeit Reportage Der Werbecheck mit Yvonne Willicks und Daniel Aßmann D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken - Der Werbecheck mit Yvonne Willicks und Daniel Aßmann Gut gemachte Werbung treibt nicht nur die Umsatzzahlen nach oben, sondern erreicht sogar Kultstatus. Persil, Bref, Bauhaus und Astra waren da in diesem Jahr zum Beispiel ganz weit vorne. Werbung ist inzwischen nicht nur witzig, sondern hat ganz neue Helden entdeckt: Wir, die Normalos, die Unperfekten sind die neuen Stars. Daniel Aßmann spielt nach, was die Spots vorgeben, und checkt mit Yvonne Willicks, ob die Versprechen funktionieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servicezeit Reportage