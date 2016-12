WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Es ist wieder einmal bitter kalt im Zoo. Schnee und Eis verhindern, dass die Giraffen ins Außengehege dürfen. Dabei würden Giraffenbulle Alex und Volley, das Weibchen so gern vor die Tür gehen, um sich so richtig kennen zu lernen. Die Ziegen im Streichelzoo trotzen Wind und Wetter! Sie laufen durch ihr Gehege und lassen sich von den Besucherkindern so richtig verwöhnen. Da muss sogar noch im Schneegestöber Futternachschub her... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.

