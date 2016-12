WDR 07:05 bis 08:20 Kinderfilm Casper und Emmas wunderbare Weihnachten N 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Casper und Emma bereiten sich auf Weihnachten vor, denn es ist immerhin schon Anfang Dezember. Beide freuen sich auf das Fest mit der ganzen Familie, bis Opas Freundin Esther vorschlägt, dass Opa Weihnachten zusammen mit ihr auf ihrer Berghütte verbringt. Emma ist davon gar nicht begeistert, denn schließlich war Opa bisher an Weihnachten immer da. Casper und Emma setzen gemeinsam mit Hasenpfötchen und Löwilo alles daran, dass Opa nicht auf Esthers Hütte Weihnachten feiert, sondern mit ihnen zu Hause. Deswegen schmücken sie die Wohnung festlich, basteln eigene Girlanden und backen Pfefferkuchen. Doch dann ruft Esthers Schwester Vera an, die noch auf der Hütte ist: Sie hat sich den Knöchel verstaucht und kann nicht vorbeikommen. Weil Opa und Esther sie nicht allein lassen wollen, fahren sie doch zur Hütte. Die Weihnachtsstimmung ist im Eimer! Da hilft nur eins: Emma beschließt, bei Casper Weihnachten zu feiern. Gemeinsam warten sie auf den Weihnachtsmann. Ob sie ihn heute Abend zum ersten Mal selbst sehen werden? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nora Amundsen (Emma) Elias Søvold-Simonsen (Casper) Janne Formoe (Maria) Ivar Nørve (Großvater) Sigrun Enge (Esther) Hilde Lyrån (Hilde) Markus Tønseth (Harald) Originaltitel: Karsten og Petras vidunderlige jul Regie: Arne Lindtner Næss Drehbuch: Alexander Eik Kamera: Dániel Garas Musik: Lars Kilevold

