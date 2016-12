kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Die Aura des Todes USA 2012 2016-12-30 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Archer Braddock wird in einem Waldgebiet tot in einer Erdmulde aufgefunden. Ein ausgebrochener Tiger hatte seine Leiche ausgegraben. Braddock hätte auf Grund seiner Krebserkrankung nur noch kurz zu leben gehabt, seine Tochter Liesl lebt nun allein mit ihrer Stiefmutter Helen in Braddocks prachtvoller Villa. Woran ist der reiche Autohändler gestorben? Als die Zahl der Verdächtigen unüberblickbar zu werden droht, führt Jane eine heiße Spur in die Leichenhalle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Catheryn Brockett (Delilah) Samaire Armstrong (Summer Edgecombe) Originaltitel: The Mentalist Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Bruno Heller, Erika Green Swafford Kamera: Frank Perl Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12