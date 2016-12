kabel eins 13:55 bis 14:55 Krimiserie Navy CIS Das trojanische Pferd USA 2007 2016-12-30 08:30 16:9 HDTV Merken Gibbs ist von seiner neuen Position als stellvertretender Direktor total genervt. Der aktuelle Fall scheint Ablenkung zu versprechen: Beim NCIS fährt ein Taxifahrer mit einem toten Fahrgast vor. Während sich das Team mit der Klärung des Mordfalles beschäftigt, schleicht sich ein blinder Passagier aus dem Wagen, was die ganze Aktion in ein neues Licht rückt. Shepard trifft in Moskau General Borov, der ihr an seinem Sterbebett ein großes Geständnis offenbart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Lauren Holly (NCIS Director Jenny Shepard) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Donald P. Bellisario, Shane Brennan Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16