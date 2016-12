kabel eins 10:20 bis 11:15 Krimiserie Castle In der Flammenhölle USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einem Brand in einem Gebäude wird eine verkohlte Leiche gefunden. Die Polizei vermutet das Werk eines Serien-Brandstifters - der Tote ist ein Brandexperte, er wurde erschossen, bevor das Feuer ausbrach. Gemeinsam mit seiner ehemaligen Kollegin Delia war er dem zündelnden Phantom auf der Spur. Beckett und ihr Team nehmen sich des Falls an, doch als Ryan und Esposito eine alte Fabrik inspizieren, das mögliche nächste Ziel des Täters, geschieht ein Unglück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Wendy Davis (Lt. Delia Burton) Originaltitel: Castle Regie: Paul Holahan Drehbuch: Andrew W. Marlowe, David Amann Kamera: James L. Carter Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12