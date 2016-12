kabel eins 08:30 bis 09:30 Krimiserie Navy CIS Folge: 91 Zum Greifen nah USA 2007 16:9 HDTV Merken Shepards Erzfeind La Grenouille soll endlich hinter Schloss und Riegel. Als die Agentin einen Informanten treffen will, wird der aus dem Hinterhalt erschossen. Shepards Frustration über diesen Informationsverlust geht bald in Verfolgungswut über, die sie zu einem angeblich engen Mitarbeiter Grenouilles führt. Der will den Verbrecher bei der fingierten Übergabe einer Waffenlieferung überführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Lauren Holly (NCIS Director Jenny Shepard) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: Jon L. Kunkel, William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

