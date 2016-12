kabel eins 05:35 bis 06:30 Krimiserie Quincy Gefährliche Wachhunde USA 1982 16:9 HDTV Merken Schlafende und tote Hunde soll man nicht wecken, sagt der Volksmund. Gerichtsmediziner Quincy macht bei der Autopsie eines toten Wachhundes die Entdeckung, dass dieser mit Schießpulver aufgeputscht war und dadurch zu einer regelrechten Killerbestie mutierte. Doch wer steckt dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Joseph Roman (Sgt. Brill) Val Bisoglio (Danny) Sam Groom (Jay Stapleton) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Paul Krasny Drehbuch: Michael McGreevey Kamera: Frank R. Hale Musik: William Broughton Altersempfehlung: ab 6

