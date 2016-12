kabel eins 07:30 bis 08:30 Krimiserie Quincy Tödlicher Fehlschluß USA 1982 2016-12-30 05:30 16:9 HDTV Wieder da Merken Ein kleines Mädchen namens Maddy Billingsley wird versehentlich durch einen Fehlschuss das unschuldige Opfer eines Bandenkrieges. Gerichtsmediziner Quincy, der die Leiche des neunjährigen Kindes obduziert, gerät in einen Gewissenskonflikt: Was soll mit den jugendlichen Tätern geschehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Joseph Roman (Sgt. Brill) De'Voreaux White (Ethan Kellough) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: George Fenady Drehbuch: Jeri Taylor Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

