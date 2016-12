RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-31 08:05 Merken Katjas großer Tag ist da. Ein kleines Geschenk von Ben gibt ihr neue Kraft, und sie beschließt, den Sprung in ihre Kür einzubauen, den sie noch nie gestanden hat: den dreifachen Toeloop! Als ihre Stunde schlägt, ist sie hoch konzentriert und läuft die Kür ihres Lebens. Für alle steht fest: Katja muss zur Deutsche Meisterin gekürt werden. Doch dann macht Meyerhoff seine Drohung wahr. Marian unterdrückt seine Enttäuschung, als Jessica seinen Heiratsantrag nicht annimmt. Jessica spürt Marians Verletztheit und sie versucht ihm zu zeigen, dass sie auch ohne Trauschein glücklich sein können. Doch als sie damit keinen Erfolg hat, sucht sie das Gespräch und macht Marian unverhofft wieder glücklich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Christoph Brehmer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser