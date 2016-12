RTL Passion 23:05 bis 23:50 Serien Saving Hope Plötzlich Patient CDN 2014 2016-12-30 17:15 Merken Alex ist auf Männerjagd und begleitet Joel und Sonja in eine Bar. Als sich herausstellt, dass die beiden ein Blind Date für sie arrangiert haben, ist sie aber alles andere als begeistert. Insbesondere, weil ihr unliebsamer Verehrer plötzlich ärztliche Hilfe benötigt. Charlie kümmert sich um das posttraumatische Syndrom eines Afghanistan-Veteranen. Dabei macht er Bekanntschaft mit einem Geist, der alles, was er bislang in der Zwischenwelt erlebt hat, in den Schatten stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Nolden (Dr. Dawn Bell) Erica Durance (Dr. Alex Reid) Michael Shanks (Dr. Charlie Harris) Daniel Gillies (Dr. Joel Goran) Huse Madhavji (Dr. Shahir Hamza) Julia Taylor Ross (Dr. Maggie Lin) Kristopher Turner (Dr. Garvin Murphy) Originaltitel: Saving Hope Regie: Yon Motskin Drehbuch: Waneta Storms Kamera: David Perrault Musik: Gary Koftinoff