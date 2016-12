RTL Passion 15:30 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-12-29 22:40 Merken Jenny weiß nicht, ob sie Richards Angebot, ins Zentrum zurückzukommen, annehmen will, doch Richard ist entschlossen, die Familie zu vereinen und trägt seinen Vorschlag an Simone heran. Simone argumentiert entschieden gegen Jennys Rückkehr - und trifft Jenny damit so tief, dass sie den Entschluss fasst, dem Zentrum endgültig den Rücken zu kehren. Diana schafft es, Marie zu überzeugen, dass sie die Homestory mit der unleidigen Reporterin Schill zu ihren Gunsten nutzen kann, um den Pressefokus vom Sex-Video wieder auf ihre Karriere zu lenken. Gemeinsam mit Ingo bereiten sie sich auf das Interview vor und setzen alles daran, vor der Reporterin den richtigen ersten Eindruck zu machen. Doch die macht bei ihrem Erscheinen schnell klar, dass sie kein bisschen an Maries Karriere, sondern nur an der Entstehung des Sex-Videos interessiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt