RTL Passion 09:25 bis 09:50 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-29 15:05 Merken Als Mario in Maltes Wohnung auf ihn wartet und drohend das Geld einfordert, kommt es zum erbitterten Kampf zwischen den beiden. Malte kann die Auseinandersetzung für sich entscheiden und nur in letzter Sekunde von Caro davor bewahrt werden, einen fatalen Fehler zu begehen. Als Caro sich am nächsten Morgen um ihn kümmern will, macht Malte ihr jedoch einen heftigen Vorwurf, der Caro schockiert... Valentin erträgt die beklemmende Situation in der Wohnung seiner Eltern immer weniger. Zwar findet er Ablenkung durch Bambi, doch erwartet die Hubers mit Marios Verhaftung eine schlechte Nachricht. Sowohl Valentin als auch Benedikt haben Konsequenzen zu fürchten, falls Mario bei der Polizei auspackt. Andrea und Benedikt entscheiden sich deswegen ohne Valentins Wissen, für den Erzfeind ihres Sohnes einen Anwalt zu stellen... Als Britta merkt, dass Rufus ernsthafte Probleme hat, seine Verpflichtungen gegenüber dem Verlag zu erfüllen, beschließt sie ihm zu helfen. Und tatsächlich findet sie nach etlichen Anekdoten aus ihrer Modelkarriere mit der wahren Ursprungsgeschichte von der Halmström-Schüssel eine Story, die in Rufus' Augen romantauglich ist. Doch als sie heimlich Rufus' Rohentwurf liest, ist sie alles andere als zufrieden und macht sich selbst daran, das Exposé für den Verlag umzuschreiben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns

