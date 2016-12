sixx 10:20 bis 11:15 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Reifeprüfung USA 2006 16:9 HDTV Merken In ihrer Verzweiflung ruft Sam Elliot an. Er bringt sie dazu, sich zu stellen und auszusagen, dass sie Steve in Notwehr erschossen hat, nachdem er sie vergewaltigt hat. Indessen ist Maggie, Abbys Mutter, in Chicago angekommen. Fortan geht sie allen auf der Neonatologie mächtig auf die Nerven. Abbys Nervenkostüm wird immer dünner. Sie ist dagegen, dass ihr Baby - im Rahmen einer Studie - mit einem neuen Medikament behandelt wird. Kovac versucht, sie vom Gegenteil zu überzeugen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Goran Visnjic (Dr. Luka Kovac) Maura Tierney (Dr. Abby Lockhart) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) Linda Cardellini (Samantha Taggart) Armand Assante (Richard Elliot) Sally Field (Maggie Wyczenski) Originaltitel: ER Regie: Joanna Kerns Drehbuch: Michael Crichton, Lisa Zwerling, Janine Sherman Barrois Kamera: Arthur Albert Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 6