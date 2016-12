Pro7 MAXX 19:45 bis 20:15 Trickserie Family Guy Heiliger Bimbam USA 1999 2016-12-30 14:25 Merken Peters Vater, ein unnachgiebiger Workaholic, muss aus Gesundheitsgründen eine kleine Erholungspause einlegen. Freudig nimmt er Peters und Lois' Angebot an, die Auszeit bei ihnen zu verbringen. Doch schon bald geht er allen mit seinen guten Ratschlägen gehörig auf die Nerven. Als Peter darauf beschließt, seinen Vater mit in die Spielzeugfabrik zu nehmen, ist sein Boss so begeistert von dessen Arbeitsmoral, dass er ihn als Vorarbeiter einstellt - und das hat drastische Folgen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Neil Affleck, Peter Shin, Roy Allen Smith Drehbuch: Seth MacFarlane, David Zuckerman, Danny Smith, Alex Borstein, Andrew Gormley, Mike Henry Musik: Walter Murphy Altersempfehlung: ab 6