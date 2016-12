Pro7 MAXX 10:25 bis 11:30 Dokumentation Move it! - Überlebenstanz der Tiere Lebenskünstler GB 2015 16:9 HDTV Merken Vieles, was in unseren Augen wie ein unbeschwerter Tanz aussieht, ist in der Tierwelt harte Arbeit fürs tägliche Überleben. Die einen zeigen dabei ausgewachsene Ballettaufführungen, die anderen legen eine Art Conga aufs Parkett. Wale vollführen perfekt ausgefeilte Synchronschwimm-Performances, um an Nahrung zu kommen. Welcher Sinn steckt aber dahinter, wenn waghalsige Kröten sich zu kleinen Bällen gerollt steile Klippen hinunterkugeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nature's Greatest Dancers