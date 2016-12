SAT.1 Gold 13:30 bis 14:25 Serien Love Boat Das Fernsehduell USA 1979 Merken Die Pacific Princess legt zur Halloween-Kreuzfahrt ab. Auch dieses Mal sind wieder einige illustre Passagiere an Bord, darunter die herrische Mrs. Jerome und ihre Töchter Dee-Dee und Sue-Sue. Stieftochter Cindy hat da nichts zu lachen. Außerdem laufen sich die Sportjournalisten Peggy Rossmore und Bud Pomeroy über den Weg - für beide kein Grund zur Freude, denn sie können sich auf den Tod nicht ausstehen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell (Doctor Adam Bricker) Ted Lange (Isaac Washington) Fred Grandy (Gopher Smith) Lauren Tewes (Julie McCoy) Melissa Sue Anderson (Cindy Jerome) Christopher George (Bud Pomeroy) Originaltitel: The Love Boat Regie: George Tyne Drehbuch: Barry E. Blitzer Kamera: Irving Lippman Musik: Ben Lanzarone