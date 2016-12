SAT.1 Emotions 04:40 bis 05:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 63 D 2011 16:9 HDTV Merken Johanna knöpft sich Ralf Borowski vor und fordert ihn auf, sich bei Oberschwester Ursula zu entschuldigen. Stella und Antonio wollen ihrer Familienplanung auf die Sprünge helfen und lassen sich einen Termin bei Johanna geben. Antonio ist nicht begeistert, als er erfährt, dass auch seine Fruchtbarkeit untersucht werden soll. Henriette tut alles für die schnelle Genesung von Andreas, bei dem Lähmungserscheinungen aufgetreten sind. Am Krankenbett kommen die beiden sich näher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Renate Gosiewski Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress

