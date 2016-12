SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:45 Krimi Der Kommissar und das Meer: Den Du nicht siehst D, S 2007 2016-12-29 23:20 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Deutsche Robert Anders lebt mit seiner schwedischen Frau Line und seinen beiden Kindern Ida und Niklas auf der wunderschönen Ferieninsel Gotland und arbeitet hier schon seit Jahren als Kommissar in Visby. Die Idylle wird durch den bestialischen Mord an der jungen Helena Hillerström erschüttert, die in der Nähe ihres Hauses tot aufgefunden wird. Ganz offensichtlich wurde sie mit einer Axt erschlagen. Kommisar Anders beginnt mit den Ermittlungen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Sittler (Robert Anders) Andy Gätjen (Thomas Wittberg) Paprika Steen (Line Anders) Sólveig Arnarsdóttir (Karin Jacobsen) Sólveig Arnarsdóttir (Karin Jakobsson) Henning Baum (Johan Berg) Frida Hallgren (Emma Winarve) Originaltitel: Der Kommissar und das Meer Regie: Anno Saul Drehbuch: Henriette Pieper, Mari Jungstedt, Henriette Piper Kamera: Gunnar Fuß Musik: Fabian Römer Altersempfehlung: ab 12