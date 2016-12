SAT.1 Emotions 18:00 bis 18:45 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 275 D 2008 2016-12-30 12:30 16:9 HDTV Merken Hannas Pläne für die Zukunft schweißen die Freundinnen wieder zusammen. Doch als Hanna dann Julius Stern um Rat wegen des neuen Konzepts für den "Fischerkrug" fragen will, setzt Alexandra alles daran, dass Hanna und Julius sich nicht treffen. Lina ist entsetzt, als Caro ihr unterstellt, sich heimlich an Florian herangemacht zu haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna) Simon Böer (Maximilian) Sophie Lutz (Alexandra) Mickey Hardt (Stefan) Grit Boettcher (Gitti) Sabine Bach (Edith) Andreas Hofer (Oskar) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Patrick Caputo, Walter A. Franke Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil Kamera: Daniel Bussmann, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer