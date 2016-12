SAT.1 Emotions 16:45 bis 17:10 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 79 D 2008 16:9 Merken Anna bleibt standhaft und Katja somit nichts anderes übrig, als Jannick von der Schuld freizusprechen. Doch wie sie so ist, schafft sie es wieder, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen: Sie präsentiert kurzerhand einen Praktikanten, der vorgibt, die Bilder geschossen zu haben. Jonas und Jannick versöhnen sich und freuen sich, dass alles geklärt ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Mathieu Carriére (Robert Broda) Franziska Matthus (Natascha Broda) Lars Löllmann (Gerrit Broda) Rainer Will (Armin Müller) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Lars Morgenroth Drehbuch: Dirk Carow