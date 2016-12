SAT.1 Emotions 14:00 bis 14:20 Telenovela Schmetterlinge im Bauch Folge: 28 D 2006 Merken Als Nelly Marks schlechten Gesundheitszustand sieht, bietet sie ihre Hilfe an, und er nimmt sie auch gleich ganz in Anspruch. Sich der merkwürdigen Situation durchaus bewusst, begleitet sie ihn nach Hause bis in sein Schlafzimmer. Obwohl zwischen den beiden nichts passiert, hat der Abend ungeahnte Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alissa Jung (Nelly Heldmann) Raphael Vogt (Nils Heyden) Jannek Petri (Mark Eppinger) Sonja Gerhardt (Alex Heyden) Sandra Schreiber (Laja Heyden) Matthias Matz (Henning Kossmann) Paco-Luca Nietsche (Simon Rudolph / Zack) Originaltitel: Schmetterlinge im Bauch Regie: Andreas Morell Drehbuch: Aglef Püschel Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann