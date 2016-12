SAT.1 Emotions 09:20 bis 09:45 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 140 D 2005 16:9 Merken Lisa sieht ein, dass sie Mariella zu Unrecht des Verrats verdächtigt hat. Als sie auf sie zugehen will, kommt ihr Mariella auf halbem Weg entgegen. Die beiden ungleichen Frauen machen sich auf, um einen wichtigen Prominenten für ihre Sache zu gewinnen. Lisa ist dabei leider auf dem besten Weg, alles so richtig zu vermasseln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Ulrike Mai (Helga Plenske) Volker Herold (Bernd Plenske) Olivia Pascal (Laura Seidel) Hubertus Regout (Hugo Haas) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Laurenz Schlüter

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 240 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 96 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 40 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 40 Min.