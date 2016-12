SAT.1 Gold 00:20 bis 00:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Mord nach Maß Mord nach Maß D 2008 16:9 Merken Die Besitzerin einer Edel-Boutique wird mit gebrochenem Genick in ihrem Laden aufgefunden. Ihre langjährige Mitarbeiterin sagt aus, dass das Opfer schon seit längerer Zeit Drohbriefe erhalten hat. Die Spur führt zu einer radikalen Jugendgang, die zuvor in den Räumlichkeiten der Boutique ihren Treffpunkt hatte. Der Gründer des Jugendzentrums macht keinen Hehl aus seinem Hass für die Tote ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz