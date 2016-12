SAT.1 Gold 21:10 bis 21:40 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Recht und Ordnung Recht und Ordnung D 2008 2016-12-29 01:35 16:9 Merken Der Ordnungsbeamte Rolf Ehlke wird mit einer Krawatte erdrosselt in seiner Wohnung aufgefunden. Wer hat ein Motiv, den penibel auf Ordnung und Sauberkeit achtenden Mann zu töten? Die Kommissare suchen in seiner Vergangenheit nach Spuren und stoßen dabei auf ein dunkles Kapitel im Leben des Moralpredigers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln