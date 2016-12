SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Vaterglück Vaterglück D 2010 2016-12-29 01:10 16:9 Merken Unverhofftes Vaterglück wartet auf Robert Ritter, als er morgens bei sich im Treppenhaus eine Tragetasche mit einem kleinen Baby findet. In der Tasche findet Ritter einen Zettel, auf dem die Mutter mitteilt, dass sie sich nicht mehr um die Kleine kümmern kann - er soll von nun an für das Kind sorgen und seine Vaterpflichten erfüllen. Der Kommissar ist völlig überrumpelt. Er hat keine Idee, wer die Mutter des Babys sein könnte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz