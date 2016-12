SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die Taube auf dem Dach USA 1994 2016-12-30 11:45 Merken Jessica Fletcher hält in New York einige Gastvorträge an einer Universität. Chris, ein vielversprechender Student, lebt bei seiner Mutter und seinem verhassten wohlhabenden Stiefvater. Als dieser ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Chris. Jessica, die von Chris' Unschuld überzeugt ist, macht sich daran, den wahren Mörder zu finden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Billy Gallo (Chris Garcia) Robert Beltran (Frank Garcia) Marta DuBois (Maria Garcia) Gladys Jimenez (Alida Alvarez) Bridgid Coulter (Tammy Fisher) Ronald G. Joseph (Joe Mancuso) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Laurence Heath Kamera: Ron Vargas Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6