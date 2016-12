SAT.1 Gold 17:00 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Teuflisches Komplott USA 1994 2016-12-30 10:55 Merken Edward Graham, Jessicas Lektor, legt ein seltsames Verhalten an den Tag. Von ihrem Verleger erfährt sie, dass Edward seit einiger Zeit bei einem dubiosen Psychiater in Therapie ist, und dass sich seit Beginn der Behandlung sein Benehmen stark verändert hat. Als Edward von einem Wolkenkratzer in den Tod stürzt, glaubt niemand an Suizid. Wenig später wird auch noch Edwards Psychiater tot aufgefunden. Bald muss Jessica feststellen, dass es sich um eine Verschwörung handelt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Dennis Boutsikaris (Dr. Santana) Robert Desiderio (Edward Graham) Lisa Darr (Carrie Benton) Jay Acovone (Detective Rudy Acosta) Michael Zelniker (Leonard Alexander) Robert Curtis Brown (Steve Dinapoli) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Robert Van Scoyk Kamera: Ron Vargas Musik: Steve Dorff Altersempfehlung: ab 6