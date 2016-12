SAT.1 Gold 15:15 bis 16:10 Krimiserie Diagnose: Mord Rache per Fernbedienung USA 2000 Merken In Steves neuem Haus werden alle technischen Vorgänge von einem Zentralcomputer gesteuert. Plötzlich kommt es unter anderen Besitzern solcher Häuser zu rätselhaften Todesfällen. Auch Bruce, der Erfinder des Systems, kommt in seinem eigenen Haus um: Er erstickt. Wäre Mara, seine Angestellte, nicht eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit erschienen, hätte er gerettet werden können. Als Krankenschwester Annette Bruces Leiche sieht, kommt ein schrecklicher Verdacht auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Dan Lauria (Donald Purdy) Richard Penn (Langston McHenry) Rochelle Swanson (Phil) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Terry Curtis Fox Kamera: Frank Thackery Musik: Randall Crissman, Dick DeBenedictis