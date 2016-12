SAT.1 Gold 10:55 bis 11:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die blutige Skulptur USA 1994 Merken Jessica spendet ein Gemälde für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in New York. Auf der Feier trifft sie ihre Freundin Kim, die früher in Cabot Cove als Kellnerin gearbeitet hat. Durch eine hohe Gewinnsumme war es ihr möglich, ihren Job zu kündigen und als Künstlerin zu arbeiten. Als eines Abends der Kunsthändler Philip Jovey ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Kims Bruder Mark. Doch Jessica hat eine andere Vermutung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Loretta Swit (Kim Mitchell) Edward Hibbert (Philip Jovet) Taylor Nichols (Mark Mitchell) David Ackroyd (Bert Lown) Herb Edelman (Artie Gelber) Denise Gentile (Teddy Grace) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Donald Ross Kamera: Ron Vargas Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6