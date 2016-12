Disney Channel 22:10 bis 00:15 Familienfilm Teen Beach 2 USA 2015 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken McKenzie und Brady sind zurück von ihrem Sommer-Abenteuer, das sie mitten in Brady's Lieblingsfilm aus den 1960ern katapultiert hat. Im realen Leben angekommen müssen sie sich dem Alltag inklusive Schul-Stress und Beziehungsproblemen stellen: zwischen der ehrgeizigen McKenzie und dem lockeren Spaßvogel Brady kommt es im Schulalltag immer häufiger zu Reibereien - bis sie überraschend Besuch bekommen: Lela und Tanner aus "Wet Side Story" tauchen plötzlich in der realen Welt auf und stellen diese gehörig auf den Kopf! Endlich sind die DCOM Surfer und Biker wieder da! McKenzie und Brady sind zurück von ihrem Sommer-Abenteuer, das sie mitten in Bradys Lieblingsfilm aus den 1960ern katapultiert hatte. Im realen Leben angekommen, müssen sie sich dem Alltag inklusive Schulstress und Beziehungsproblemen stellen. Zwischen der ehrgeizigen McKenzie und dem lockeren Spaßvogel Brady kommt es im Schulalltag immer häufiger zu Reibereien. Bis sie überraschend Besuch bekommen: Lela und Tanner aus "Wet Side Story" tauchen plötzlich in der realen Welt auf und stellen diese gehörig auf den Kopf! Von da an beschäftigt McKenzie und Brady nur noch eins: Wie sollen Lela und Tanner in den Film zurückkehren? Und wollen die beiden das überhaupt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maia Mitchell (McKenzie / Mack) Grace Phipps (Lela) Chrissie Fit (CheeChee) Ross Lynch (Brady) Garrett Clayton (Tanner) Piper Curda (Alyssa) Mollee Gray (Giggles) Originaltitel: Teen Beach Movie 2 Regie: Jeffrey Hornaday Drehbuch: Billy Eddy, Matt Eddy Kamera: Mark Irwin