Disney Channel 20:15 bis 22:10 Familienfilm Eins und eins macht vier USA 1995 Stereo 16:9 HDTV Das Waisenmädchen Amanda und die Aristokratentochter Alyssa sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Als die beiden im wahrsten Sinne des Wortes aufeinanderprallen, sind sie sich der Konsequenzen dieses Treffens bewußt: Alyssa muß Amanda helfen, einen geeigneten Mann für ihre Erzieherin Diane aufzutreiben und Amanda hat einige heiße Tricks auf Lager, um unerwünschte Stiefmütter zu entsorgen. Bildergalerie Schauspieler: Kirstie Alley (Diane Barrows) Steve Guttenberg (Roger Callaway) Mary-Kate Olsen (Amanda Lemmon) Ashley Olsen (Alyssa Callaway) Philip Bosco (Vincenzo) Jane Sibbett (Clarice Kensington) Michelle Grisom (Carmen) Originaltitel: It Takes Two Regie: Andy Tennant Drehbuch: Deborah Dean Davis Kamera: Kenneth D. Zunder Musik: Sherman Foote, Ray Foote