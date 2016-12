Disney Channel 20:05 bis 20:15 Jugendserie Maman & Ich Folge: 3 Folge 3 F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Valentinstag bekommen Barbara und Isabell Blumen von einem unbekannten Absender. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mère et Fille Drehbuch: Serge Lamadie, Stéphane Marelli